KBC trekt zich volledig terug uit Slovenië

Het Alpenland was al meerdere jaren niet meer cruciaal in de strategie van de bank- en verzekeringsgroep.

KBC doet het laatste restje Slovenië in de portefeuille van de hand. De bank- en verzekeringsgroep verkoopt haar belang van 50 procent in de verzekeraar NLB Vita - de tweede verzekeraar van het land - aan de lokale groep Sava Re. De andere helft zit bij de Sloveense staatsbank Nova Ljubljanska Banka (NLB).

De kerstdeal zal de resultaten van KBC over boekjaar 2019 niet noemenswaardig beïnvloeden. CEO Johan Thijs spreekt over 'een verwaarloosbare impact'. Deze zomer deden in de Sloveense pers bedragen van 40 à 60 miljoen euro de ronde voor de 100 procent van NLB Vita. Ter vergelijking: analisten verwachten dat KBC over boekjaar 2019 2,44 miljard nettowinst zal draaien.

Slovenië was al jaren geen kernland meer voor KBC. KBC probeerde jarenlang om de meerderheid in NLB te verwerven, pogingen die door de Sloveense overheid afgeblokt werd. Uiteindelijk loste KBC het probleemdossier op door zeven jaar geleden - ook al via een kerstdeal - het minderheidsbelang in NLB aan de overheid te verkopen.

Tsjechië is met zijn boomende lokale economie al jaren de tweede thuismarkt voor KBC, in juni zal de groep niet toevallig in Praag haar beleggersdag organiseren. Over de eerste negen maanden van 2019 tekende Tsjechië met 584 miljoen euro voor exact één derde van de groepswinst.