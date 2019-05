Kapseizen betaalsysteem RES leidt tot onenigheid

De oprichter van het alternatieve betaalsysteem RES haalt zwaar uit naar Trade Euro, de tegenhanger die opgericht werd na de ondergang van RES Prepaid. Intussen tracht hij de coöperatieve tak van de groep RES overeind te houden.

Vorige maand raakte bekend dat de Leuvense vennootschap RES Prepaid, de uitgever van kaarten voor particulieren met een alternatief betaalsysteem, failliet is verklaard. Dat gebeurde na een demarche van de Nationale Bank, die bij een onderzoek onregelmatigheden had vastgesteld. Ook het Leuvense gerecht kwam in actie, na klachten van de Nationale Bank en de FOD Economie.

Het faillissement treft niet de rest van de groep RES, die onder meer bestaat uit de gelijknamige coöperatieve vennootschap van de handelaars die bij het systeem aangesloten zijn. Maar die vennootschap raakte wel verzwakt omdat het vertrouwen bij de leden zoek is en het moeilijker wordt nog transacties in RES te doen.

Een groep handelaars is intussen, uit onvrede met RES, overgestapt naar de nieuwe tegenhanger Trade Euro. Die beoogt net als RES een ruilsysteem voor handelaars, maar zonder activiteiten voor particulieren. Volgens de berichten op zijn Facebook-pagina kan Trade Euro op bijval rekenen.

Mail

Dat is Walther Smets, de oprichter van RES, een doorn in het oog. In een mail naar de handelaars-coöperanten haalt hij uit naar Trade Euro en naar de ‘zelfverklaarde betrouwbare personen’ die hen contacteren met ‘onheilspellende berichten’ en een aanbod om over te stappen naar de concurrentie en RES-tegoeden om te ruilen tegen Trade Euro’s.

Smets wijst erop dat dat ruilen niet toegelaten is volgens de reglementen van de coöperatie. Trade Euro, dat RES-tegoeden maar beperkt aanvaardt, zegt dat zijn aanpak niet indruist tegen de regels. De handel in RES dreigt volledig stil te vallen, waardoor de leden een oplossing moeten vinden om hun geld niet kwijt te raken. De RES-topman stuurt aangetekende brieven naar overstappende handelaars met de dreiging hen uit te sluiten als vennoot en blokkeert hun RES-rekeningen, goed voor honderdduizenden RES-euro’s.

Rechtszaken

In zijn mail valt Smets ook uitgebreid drie mensen aan die volgens hem als enig doel hebben de RES-leiding zwart te maken en ‘paniek en verwarring zaaien, met als finaliteit de destabilisering van het RES-netwerk en van het vertrouwen tussen de coöperanten’. Hij gaat zelfs zover om de rechtszaken van RES tegen hen en in één geval het gerechtelijk verleden uit de doeken te doen.

280.000 Tegoeden De coöperatieve RES had eind april naar eigen zeggen voor 280.000 euro openstaande facturen.

Trade Euro heeft zich in een eigen mail naar de handelaars gedistantieerd van ‘dergelijke praktijken’, die het bestempelt als ‘zeer ongelukkig’. Het zegt bezorgd te zijn over het RES-debacle en te hopen dat het geen financiële ramp betekent voor de aangesloten ondernemers.

Geen dividenden

Maandag houdt de coöperatieve vennootschap RES een buitengewone algemene vergadering, in een poging een doorstart te maken. Daar zal de (financiële) situatie besproken worden. Mogelijk komt ook het voorstel voor een kapitaalverhoging op tafel. Maar in kringen van RES-handelaars is te horen dat maar weinigen bereid zijn extra geld op tafel te leggen. Ze wijzen erop dat er nog geen dividenden zijn uitgekeerd en dat er zelfs al solidariteitsbijdragen werden gevraagd toen een ander onderdeel van RES in 2005 over de kop ging.

De coöperatie zet intussen handelaars onder druk om hun openstaande facturen te betalen. Daarbij doet ze opnieuw een beroep op hun ‘solidariteit’ om de ‘overgang’ van RES te helpen financieren. Volgens een mail met een aanmaning die De Tijd kon inkijken, had de coöperatie eind april voor 280.000 euro te ontvangen facturen openstaan.