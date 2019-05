Kassa rinkelt hard voor topmanagers Gimv

De zes topmanagers van de investeringsmaatschappij Gimv streken vorig boekjaar ruim 14 miljoen euro op, grotendeels dankzij enkele historische meerwaarden. En hun deel van de koek zal nog stijgen.

Private-equityfondsen die met succes uit een bedrijf stappen, keren een deel van de gerealiseerde meerwaarde - typisch 20 procent - uit aan de beheerders van het fonds. In het vakjargon staat dat vergoedingsmechanisme bekend als carried interest.

Het beursgenoteerde Gimv - voor 27 procent in handen van de Vlaamse overheid - werkt ook deels volgens dat systeem. De bonuspotten worden er opgebouwd rond investeringsperiodes van drie jaar. Ongeveer 50 medewerkers komen ervoor in aanmerking, onder wie de leden van het uitvoerend comité, inclusief CEO Koen Dejonckheere.

14 miljoen Managers De zes topmanagers van de investeringsmaatschappij Gimv streken vorig boekjaar ruim 14 miljoen euro op, grotendeels dankzij enkele historische meerwaarden. En hun deel van de koek zal nog stijgen.

Hun rendement wordt berekend nadat alle meer- en minwaarden zijn samengeteld. De uitbetaling van de meerwaarden is gespreid over vijf jaar. Anders dan gebruikelijk in de sector bedraagt de carried interest bij Gimv 12,5 procent.

Vorige week bleek dat de totale meerwaardenpot over het boekjaar 2018-2019 bijna 40 miljoen euro bedroeg. Dat geld vloeit naar enkele tientallen personen. Zes van de zeven leden van het uitvoerend comité (Erik Mampaey kwam pas vorig jaar bij Gimv) verdelen 11,2 miljoen euro - of een vierde van het bedrag - onder elkaar, blijkt uit het jaarverslag dat Gimv gisteren in alle stilte op zijn website publiceerde.

Dejonckheere streek in zijn eentje 4 miljoen op. Die uitkeringen weerspiegelen de succesvolle desinvesteringen van Gimv in onder meer Vandemoortele en Punch Powertrain.

In de toekomst kan een kleinere groep Gimv-medewerkers aanspraak maken op een groter deel van de meerwaarden.

De leden van het uitvoerend comité kregen daarbovenop een vaste en variabele vergoeding van in totaal 3 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen voor Dejonckheere. In totaal verdienden ze over het boekjaar iets meer dan 14 miljoen euro, met een carried interest van meer dan 11 miljoen.

Dat is bijna een kwart van de totale dividenduitkering van Gimv over datzelfde boekjaar (63 miljoen) en een bedrag van bijna dezelfde grootteorde als het dividend dat de Vlaamse regering - de hoofdaandeelhouder van Gimv - zal opstrijken (17 miljoen euro). Te verdelen onder zes topmanagers welteverstaan.

Meer voor minder

Maar er is meer. De regels voor de verdeling van de toekomstige meerwaarden zijn vorig jaar aangepast. De carried intrest werd opgetrokken tot 14 procent. Bovendien is de groep begunstigden voortaan kleiner: 30 tot 40 medewerkers in plaats van 50. Lees: als Gimv met succes uit bedrijven stapt, stroomt meer geld naar een kleinere groep mensen.

Het nieuwe systeem voor meerwaardeparticipatie werd geïntroduceerd nadat bij sommige dealmakers wrevel was ontstaan over de verdeling van de bonuspot. Die vonden dat een te groot deel naar het ‘omkaderend apparaat’ vloeide. Het leidde tot het vertrek van meerdere toppers - er is zelfs sprake van een heuse Gimv-diaspora. Naast de verhoging van de carried interest voorziet het nieuwe systeem in een ‘grotere focus’ op de investeringsprofessionals en dealmakers bij de verdeling van de meerwaardeparticipatie.

Gimv liet eerder al weten dat het effect van de nieuwe regels budgettair neutraal zal zijn omdat er strengere regels komen voor de uitbetaling van meerwaarden aan vertrekkers en ze een hogere eigen investering zal vragen aan de personen die in het systeem participeren.

In het jaarverslag van de investeringsmaatschappij staat ook dat al haar Belgische werknemers - onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering eind juni - een winstpremie van 1,34 miljoen euro krijgen voor het boekjaar 2018-2019. Dat bedrag vloeit naar een 55-tal personen. De premies schommelen tussen 5.000 en 50.000 euro per persoon, naargelang de functie.