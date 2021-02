Kersverse dochter wordt zorgenkind bij P&V...

Vorig jaar kon de coöperatieve verzekeraar P&V na enkele jaren van reorganisatie twee overnames afronden. Maar de aankoop van Private Insurer lijkt nu vooral problemen op te leveren.

Midden vorig jaar nam P&V de controle over bij de Brusselse levensverzekeraar Private Insurer, gespecialiseerd in beleggingsverzekeringen. Enkele maanden later volgde een belang in een andere nichespeler, Vander Haeghen & Co, een grote speler in de verzekering van oldtimers en kunst. Het was een opmerkelijke sprong voorwaarts voor de groep die gecontroleerd wordt door de socialistische zuil. P&V stelde de voorbije jaren vooral de interne werking op orde met een kapitaalversterking, de verkoop van een Luxemburgse dochter en personeelsafbouw.

€ 85 miljoen Premies Private Insurer haalde in 2019 een premie-incasso van 85 miljoen euro in beleggingsverzekeringen.

Toen CEO Hilde Vernaillen eind 2019 de overname van Private Insurer aankondigde, leek het een mooie match. P&V is 's lands zesde verzekeraar, maar hinkt nog achterop in de tak23-beleggingsverzekeringen. Bij P&V was dat segment met 23 miljoen euro in 2019 erg klein. De integratie van Private Insurer - in 2019 goed voor 85 miljoen euro premie-inkomsten - betekende een reuzensprong vooruit.

Tak23-producten winnen in tijden van lage rente aan populariteit. Het zijn levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsportefeuille. Ze zijn risicovoller dan sommige andere beleggingsproducten, maar ze kunnen rekenen op fiscale voordelen en worden ook vaak gebruikt voor pensioenopbouw of successieplanning.

Maar veel plezier lijkt P&V nog niet beleefd te hebben aan de nieuwe dochter die in 2004 werd opgericht door twee consultants. Donderdag was er een huiszoeking op vraag van het Brusselse parket.

Problemen

En in makelaarskringen valt te horen dat al kort na de afronding van de overname in juni problemen opdoken. Er zouden heel wat onregelmatigheden zijn ontdekt in producten die aan klanten werden verkocht. Volgens een bron werd de consultant EY ingehuurd om alle contracten waar mogelijk corrigerende maatregelen moeten gebeuren te helpen onderzoeken.

Bij klanten en makelaars was er vorig jaar heel wat onvrede omdat vragen niet beantwoord werden. Het uitbetalen of stopzetten van levensverzekeringscontracten duurde soms erg lang. Sommige problemen slepen al vele jaren aan.

Private Insurer, goed voor een twintigtal personeelsleden en een balanstotaal van 873 miljoen euro in 2019, profileerde zich de jongste jaren al 'insurance as a service': klanten konden een beleggingsportefeuille op maat samenstellen met producten en fondsen van vele bekende banken of fondshuizen.

Maar het bedrijf sleept heel wat slechte dossiers mee uit het verleden, toen nog niet exclusief in gereglementeerde fondsen werd belegd. Vroeger stak Private Insurer ook exotische beleggingen van life settlements (producten gelieerd aan levensverzekeringen) tot vastgoedprojecten in tak23-verzekeringen die niet altijd goed afliepen.

Mogelijk heeft de huiszoeking van donderdag daarmee te maken. Bij een gelijktijdige huiszoeking bij het beurshuis Merit Capital gingen speurders op zoek naar informatie over obligaties voor een mislukt Roemeens vastgoedproject. Die obligaties werden door Merit Capital geplaatst bij onder meer Private Insurer. Gedupeerde beleggers proberen al jaren een schadevergoeding te krijgen.