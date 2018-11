Keyware heeft last van tanende betaalterminals

Het betaalkaartenbedrijf zag zijn omzet in het derde kwartaal met 8 procent terugvallen. En het nettoresultaat dook in het rood.

Keyware wijt dat aan 'vertragingen in het voorbereidend administratief proces waardoor de installaties langer aansleepten'. Na negen maanden kijkt de divisie aan tegen een daling van 16,4 procent. Door de opkomst van e-commerce zijn er steeds minder handelaars die een betaalterminal nodig hebben.

Cash op retour

De omzet uit elektronische betalingen, waarvoor Keyware de autorisaties doet, zat afgelopen kwartaal 6 procent in de lift. Het bedrijf leidt daaruit af dat cash betalingen op hun retour zijn, ten voordele van elektronische betalingen. Na negen maanden is er eveneens 6 procent groei.

De lagere brutomarge van de terminals weegt door op de brutobedrijfswinst die 35 procent afkalfde tot 0,51 miljoen euro. Netto duikt het bedrijf zelfs voor 0,23 miljoen euro in het rood, tegen 0,33 miljoen euro winst vorig jaar.

Strafzaak

Keyware hangt nog altijd een boete boven het hoofd in de rechtszaak - in het persbericht de Strafzaak (met grote s) genoemd - die een honderdtal bedrijven via de zelfstandigenorganisatie Unizo aanspande tegen 'oneerlijke' handelspraktijken.