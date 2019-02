Keyware vrijgesproken voor valsheid in geschrifte en oplichting

In eerste aanleg was de beursgenoteerde aanbieder van betaalterminals nog veroordeeld in een geding dat was aangespannen door de werkgeversorganisatie Unizo.

Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdag het bedrijf Keyware Smart Card Division, een onderdeel van het beursgenoteerde Keyware Technologies, vrijgesproken van valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken op het Wetboek van Economisch Recht.

In december 2016 had de Brusselse correctionele rechtbank het bedrijf nog schuldig bevonden en veroordeeld tot een boete van 720.000 euro. Tientallen klanten van het bedrijf hadden een klacht ingediend, zowel bij het gerecht als bij de Economische Inspectie, omdat ze zich bedot voelden door de werkwijze van het bedrijf. Ze kregen daarbij de steun van Unizo.

Volgens de beweerde slachtoffers en het openbaar ministerie waren vertegenwoordigers van Keyware langsgegaan bij winkels of vrije beroepen en hadden ze zich daarbij voorgedaan als vertegenwoordiger van de leverancier waarmee het slachtoffer al een contract had, vaak Atos.

Document

Ze zouden dat vooral gedaan hebben op drukke momenten en zouden er, onder het mom van een kleine update aan de betaalterminal of een vervanging van een oud toestel, in geslaagd zijn de slachtoffers een document te doen ondertekenen.

Pas later zou dan gebleken zijn dat dit geen gewone werkbon of ontvangstbevestiging was, maar de kleine lettertjes op de achterkant van het document leerden dat de klant in werkelijkheid een volledig nieuw contract met Keyware had ondertekend, waaraan men voor vijf jaar gebonden was en dat slechts met een hoge verbrekingsvergoeding kon beëindigd worden.

Het openbaar ministerie telde minstens 98 mensen die op die manier zouden opgelicht zijn en minstens vijf personen bij wie Keyware hetzelfde had geprobeerd.

Over de hele lijn

Keyware ging tegen dat vonnis in beroep en is nu door het Brusselse hof van beroep volledig vrijgesproken. In eerste aanleg was het bedrijf ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de burgerlijke partijen die in de duizenden euro's liep, maar ook die schadevergoedingen vervallen nu.

CEO Stéphane Vandervelde van Keyware zegt dat het hof oordeelde dat 'er voor geen enkele van de aantijgingen enige bewijslast was' en dat de rechten van de verdediging van het bedrijf geschonden werden omdat er geen onderzoeklsrechter aangesteld werd. Dat gebeurde wel na een vergelijkbare aanklacht in Leuven, maar de onderzoeksrechter daar vond volgens Vandervelde geen belastende feiten, waarna het dossier door de raadkamer van tafel geveegd werd.