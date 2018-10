Kmo-dashboard Emasphere tankt miljoenen bij

Met 4,5 miljoen euro aan vers kapitaal op zak schakelt de Waalse specialist in bedrijfssoftware een versnelling hoger in zijn internationale expansie. 'Binnen vijf jaar willen we wereldwijd marktleider zijn met ons online dashboard voor kmo's.'

Aan ambitie geen gebrek bij Emasphare, dat nog maar vijf jaar terug werd opgericht en zich vanuit zijn thuisbasis Louvain-la-Neuve toelegt op digitale tools waarmee bedrijfsleiders operationele en financiële parameters beter in de gaten kunnen houden.

'Met onze producten zitten we tussen de klassieke Excel-tabellen en de hypergespecialiseerde 'Business Intelligence'-tools', zegt managing partner Olivier Constant over de activiteiten van het snel groeiende fintechbedrijf toe. 'Maar al je data enkel bijhouden op een Excel-document maakt het niet altijd makkelijk om als ondernemer snel alles te analyseren en de juiste beslissingen te nemen. Gespecialiseerde businesstools laten dat misschien wel toe, maar voor veel ondernemingen vergt dat een bijzonder zware investering.'

Emasphere sprong in dat gat en ontwikkelde online dashboards waarmee je als ondernemer snel inzicht krijgt in operationele en financiële gegevens van je onderneming of zelfs bepaalde data van hun klanten kan analyseren. Een formule die niet alleen aansloeg bij kmo's, maar ook bij een aantal grote jongens in de branche. Zo mag Emasphere in België de consultants Deloitte en Vandelanotte tot zijn klanten rekenen. In Frankrijk, waar het sinds een jaar actief is, haalde de groep al giganten als BDO en Grant Thornton binnen als klant.

Kantoor in Londen

Emasphere, dat momenteel een veertigtal medewerkers heeft, telt vandaag drie kantoren in Gent, Louvan-la-Neuve en Parijs, maar de ambitie reikt een pak verder. De groep haalde net 4,5 miljoen euro aan vers kapitaal op om volop in te kunnen zetten op verdere internationale groei. 'Wie de geldschieters precies zijn, kan ik evenwel niet zeggen. Behalve van de oprichters, het management en een deel van het personeel komt een deel van het kapitaal van privé-investeerders, voornamelijk Belgen', wil Constant enkel kwijt.

Over wat Emasphere met dat geld wil doen, is hij duidelijker. 'Ons potentieel is enorm. Na drie jaar hebben we al zo'n 1.600 klanten, maar binnen drie jaar willen we de Europese leider zijn op de markt voor managementrapportering. Binnen vijf jaar willen we zelfs wereldwijd aan de top staan.'

Doelwit: 50 miljoen

Om dat doel te bereiken opent Emasphere begin volgend jaar al een kantoor in Nederland en in Londen. 'Maar we kijken zeker verder,' vertelt de managing partner.'Ook de Scandinavische landen, Duitsland, Italië en Spanje staan op de agenda. De voorbije twee jaar steeg onze omzet telkens met 300 procent. Tegen 2021 willen we de kaap van 20 miljoen euro doorbreken. Tegen 2024 moet dat zelfs 50 miljoen euro worden.'