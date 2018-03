'Koning van de private equity' verdiende 800 miljoen in 2017

Alleen al over vorig jaar krijgt de 71-jarige Wall Street-mogol 800 miljoen dollar (omgerekend bijna 650 miljoen euro) uitbetaald, leren documenten die Blackstone indiende bij de Amerikaanse financieeltoezichthouder.

Om dat even in een Belgische context te plaatsen : met dat jaarloon zou u vandaag in één keer de Belgische plantagegroep Sipef kunnen opkopen en nog enkele tientallen miljoenen 'zakgeld' overhouden.