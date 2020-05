'Kostenbesparingen zijn zaak van leven of dood'

De horeca is een van de meest getroffen sectoren, maar toch zijn er ook nu nog starters in de sector.

Overal zijn bedrijven in besparingsmodus om de coronastorm te kunnen doorstaan. 'Maar er is nog hoop om deze kaap te ronden', klinkt het bij de hr-dienstverlener Acerta.

Bij het hr-dienstenbedrijf SD Worx kloppen ondernemers en managers aan met vragen over de coronacrisis. 'Eerst over tijdelijke werkloosheid, nu over besparingen', zegt Jan Vanthournout, senior legal manager bij SD Worx.

'Een aantal bedrijven geeft wel aan dat de kostenbesparingen een zaak van leven of dood zijn', zegt Vanthournout. 'Bij bedrijven waar het al langer moeilijk gaat, treedt de coronacrisis op als katalysator.'

Er zijn nog mogelijkheden in de Belgische koterij van uitzonderingen. Een retailbedrijf kan misschien in aanmerking komen voor de subsidie op ploegenarbeid. Jan Vanthournout Senior legal manager SD Worx

Als extra maatregelen nodig zijn, zoals de Nationale Bank waarschuwt, moet dat maatwerk worden. 'Een algemene aanpak zou tot verkeerde resultaten leiden', zegt Vanthournout. Hij raadt bedrijven ook aan op zoek te gaan naar de vele al bestaande mogelijkheden in de 'Belgische koterij'. 'Zo kan een retailbedrijf dat de organisatie heeft aangepast nu misschien in aanmerking komen voor de subsidie op ploegenarbeid.'

Bij sectorgenoot Acerta zag Kathelijne Verboomen van het kenniscentrum de kostenbesparingen ook bovendrijven in een recente enquête. 'Er ligt een grote focus op alle mogelijke kostenbesparingen. Ook op personeel, maar er wordt gezocht naar alternatieven voor ontslagen. Er is nog hoop om deze kaap te ronden en veiliger waters te bereiken.' Maar dat is een algemeen beeld over alle sectoren heen, erkent ze. 'In de horeca zal het beeld veel somberder zijn.'

Investeringsgoederen

Jan Oosterlinck, partner van de accountantsorganisatie BDO, ziet vooral donkere wolken hangen boven de bedrijven uit de projectbusiness en de fabrikanten van investeringsgoederen, die afhankelijk zijn van grote beslissingen van andere bedrijven.

Bij de accountant komen nog niet veel vragen over mogelijke faillissementen binnen. 'Maar dat zal de komende weken en maanden wel gebeuren als de plannen voor de tweede jaarhelft gemaakt worden', vreest Oosterlinck. 'Komt het herstel in de vorm van een V, een W of een langgerekte W? Niemand weet het.'

'Bedrijven die solide waren voor de crisis zullen de banken wel kunnen overtuigen, maar bij wie al in een moeilijke positie zat, kan dat leiden tot een herstructurering of een faillissement. De vraag is of hun businessmodel sterk genoeg is om de banken en de aandeelhouders te overtuigen te blijven financieren.'