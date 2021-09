Kredietplatform Mozzeno ziet brood in uitgesteld betalen

Kopen op de poef is uitgegroeid tot 'the next big thing' in de branche van de financiële technologie. De Belgische kredietmakelaar Mozzeno springt op de kar en plant volgend jaar een aanbod rond uitgesteld betalen voor e-commercebedrijven.

Het Brusselse Mozzeno roert zich al bijna vijf jaar op de Belgische markt voor consumentenkredieten, maar doet dat niet zoals de meeste andere spelers in de branche.

De oprichters Xavier Laoureux en Frédéric Dujeux werkten Mozzeno uit tot een digitaal platform waar gebruikers elkaar indirect geld kunnen lenen om een auto te kopen, een vakantie te boeken of een woning te renoveren. Mozzeno verstrekt die leningen via 'notes'. Dat zijn financieringsinstrumenten gelinkt aan de projecten van de kredietnemers waarin andere beleggers kunnen investeren.

Almaar meer fintechbedrijven zetten in op diensten rond uitgesteld betalen.

Mozzeno zegt dat het sinds begin dit jaar al voor 14 miljoen euro aan leningen heeft toegekend, drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Sinds het bedrijf van start ging, werden al zo'n 4.000 kredieten toegekend, goed voor bijna 36 miljoen euro. 'Nu we geleidelijk uit de crisis komen zien we dat mensen weer willen consumeren en almaar meer bereid zijn leningen af te sluiten om nieuwe projecten te financieren', zegt Laoureux. 'Tegelijk merken ook wij dat corona veel mensen over de streep heeft getrokken om hun financiële zaken volledig digitaal te regelen.'

Dat geeft het bedrijf voldoende vertrouwen om in te zetten op nieuwe commerciële initiatieven. Nadat Mozzeno eerder dit jaar besloot samen te werken met de zoekertjessite Vroom.be voor de verkoop van autoleningen, werkt het platform nu aan een project rond uitgesteld betalen voor e-commercebedrijven.

'We hebben enkele tests lopen waarbij we onze kredietformule als een vorm van betaling aanbieden op e-commercesites', zegt Laoureux. 'Wie online een reis boekt of elektronica koopt, kan dat via onze oplossingen afbetalen in 6, 12 of 24 maanden. We zouden die kredietformule wel pas aanbieden vanaf 1.500 euro en hopen die begin volgend jaar te kunnen lanceren.'

Buy now, pay later

Met dat aanbod speelt Mozzeno in op een trend die steeds belangrijker wordt in de fintechwereld: kopen op de poef. Of om het in iets hippere woorden te zeggen: buy now, pay later. Bedrijven als het Zweedse Klarna of het Nederlandse Afterpay geven klanten de kans online iets te kopen en pas bij levering te betalen. Intussen schieten die bedrijven de onlineretailer voor. Buy now, pay Later is een miljardenbusiness waarin ook giganten als Paypal en Apple ambities hebben.

We hebben meer geld nodig hebben als we de sprong naar het buitenland wagen. Maar dat is een denkpiste, geen concreet plan. Xavier Laoureux Medeoprichter Mozzeno

Het e-commerceaanbod van Mozzeno zal er wel anders uitzien, zegt Laoureux. 'Zodra je betaaluitstel van langer dan twee maanden mogelijk maakt, val je onder de regelgeving voor kredietverstrekkers. Klarna valt daar niet onder, terwijl wij als kredietplatform wel oplossingen van langer dan twee maanden willen aanbieden.'