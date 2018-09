Krimpende rentemarge houdt winst BNP Paribas Fortis in toom

De bank BNP Paribas Fortis zag haar resultaat in de eerste jaarhelft stagneren. Zowel het resultaat uit klassieke bankactiviteiten als uit commissies stond onder druk.

Stabiliteit is de rode draad in de cijfers van de bank. Ook de inkomsten lagen met 4,111 miljard euro maar nipt (+0,7 procent) hoger dan een jaar geleden. De bedrijfskosten lieten wel een toename met 1,5 procent optekenen tot 2,588 miljard euro. De bank heeft het over een ‘gecontroleerde stijging’.