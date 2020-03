Kwart meer phishingslachtoffers, maar kleinere bedragen

In 2019 werden 12.432 gevallen van phishing gerapporteerd, 27,5 procent meer dan in 2018. Een record, blijkt uit cijfers van de bankenfederatie Febelfin. Maar het financiële verlies ligt met 7,5 miljoen euro wel een half miljoen lager dan in 2018. Gemiddeld gaat het om 604 euro per slachtoffer, tegenover 827 euro in 2018. Bij phishing proberen cybercriminelen persoonlijke data en bankgegevens te bemachtigen om geld van bankrekeningen te halen.

Betere detectie, hogere alertheid

Waakzaam blijven

De banken roepen de consument op waakzaam te blijven. 'De eenvoudigste manier is beseffen dat banken of andere bedrijven nooit je codes voor internetbankieren vragen via een link. Niet via mail, Messenger, sms, WhatsApp of welk kanaal dan ook.' Men mag overschrijvingen alleen uitvoeren via de vertrouwde app of de beveiligde website van de bank.