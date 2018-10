Laatste kans om Ethias First af te kopen

Maar in een klimaat van lage rentes waren die contracten onhoudbaar geworden. Toen Ethias tijdens de crisis moest worden gered door de overheid, eiste Europa dat het product werd stopgezet om de solvabiliteit op te krikken. Via meerdere uitkoopacties werd het aantal contracten fors ingeperkt.

Uiteindelijk vond Ethias voor de overblijvende contracten een overnemer in Ierland: Laguna Life DAC, een dochteronderneming van de herverzekeraar Monument Re uit Bermuda. Die heeft de 4.300 contracten eind vorige maand na groen licht van de toezichthouder definitief in handen gekregen.

Een concreet gevolg daarvan is dat die laatste klanten niet langer onder de Belgische depositowaarborg van maximaal 100.000 euro vallen.

Laguna is wel van plan om de betrokkenen nog een laatste kans te geven om hun First-rekening met een bonus af te kopen. Dat zal voor 7 december moeten gebeuren. Wat de bonus juist zal inhouden, is nog niet duidelijk. Het laatste bod van Ethias hield een premie van 25 procent in.