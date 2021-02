‘Lage rente treft verzekeraars langs alle kanten’

Lockdowns met minder verkeer en minder ongevallen leverden vele verzekeraars vorig jaar een onverwachte coronabonus op. Maar bij de Belgische marktleider in autoverzekeringen AXA kwam dat niet tot uiting in de jaarcijfers: de operationele winst daalde met 0,6 procent naar 378 miljoen euro.

‘Er waren vorig jaar minder ongevallen, maar ze waren wel zwaarder’, zegt Jef Van In, de CEO van AXA Belgium. ‘In vergelijking met de concurrentie hebben we relatief veel nieuwe auto's en grote vloten in portefeuille. Daar zie je een spectaculaire stijging van de herstelkosten. Een bumper was twintig jaar geleden een stuk plastic, vandaag lijkt het op een iPad met tal van dure sensoren.’

Er is ook meer lichamelijke schade. Van In, een fervente fietspendelaar, merkt op dat er meer gefietst werd en dat er meer zware fietsongevallen waren. ‘We hebben meerdere dossiers waarvoor we meer dan 1 miljoen euro provisies moeten aanleggen.’

Meer winst uit bankieren, minder uit verzekeren De Franse verzekeringsreus AXA zag de nettowinst met 18 procent zakken door zware schadeclaims voor bedrijfsonderbrekingen en annuleringen van evenementen. In ons land zag dochter AXA Bank, die al lang verloofd is met Crelan, de operationele winst met 4 procent stijgen naar 95 miljoen euro. De nettowinst sprong zelfs 40 procent hoger naar 70 miljoen euro. De bank kon de lage rente-inkomsten compenseren met hogere commissie-inkomsten uit beleggingen. Bij de verzekeraar AXA Belgium stegen de inkomsten met 1,6 procent naar 3,36 miljard euro, de operationele winst zakte met 0,6 procent naar 378 miljoen euro.

Ook de schadeverzekeringen worden getroffen door de lage rente. Voor mensen die door een arbeids- of een verkeersongeval zwaar gewond raken, moet soms nog vijftig jaar compensatie voor loon of pensioen worden betaald, legt Van In uit. ‘Als de rente zakt, moeten we daar hogere provisies voor aanleggen.’ Bij de Belgische dochter van de Franse groep AXA bedraagt die pot voor het vergoeden van schade ruim 6 miljard euro. ‘1 procentpunt minder rente daarop betekent al 60 miljoen euro.’

Naast het bezweren van de coronacrisis wordt de lage rente dit jaar de belangrijkste uitdaging voor verzekeraars, zegt Van In. ‘De rendementsgarantie van 1,75 procent bij de aanvullende pensioenen was vroeger nooit een probleem dankzij de rente op overheidsobligaties, maar die leveren nu onvoldoende op.’

In de zoektocht naar hogere rendementen ziet Van In mogelijkheden om de miljarden die opzijgezet worden voor pensioenen te investeren in de strijd tegen de klimaatverandering. ‘Er zijn zoveel middelen nodig voor stroomnetten, wind- en zonneparken, de modernisering van treinen... Maar de regelgeving moet worden aangepast, want nu worden rechtstreekse participaties in infrastructuurprojecten door de regelgevers niet aangemoedigd.'

In de coronacrisis zag AXA de digitale verkoop met 30 procent aangroeien. ‘We hebben vijf jaar zwaar geïnvesteerd in digitalisering. Alle producten voor particulieren zijn via de website beschikbaar. Nu doen we hetzelfde voor professionele klanten en voor werknemers die via hun werkgever aangesloten zijn.’ De digitalisering zet de makelaars, een cruciaal kanaal voor AXA, niet buitenspel. ‘Ook wie online een polis afsluit, krijgt altijd een makelaar toegewezen.’

Crelan

De verkoop van het zusterbedrijf AXA Bank aan Crelan zal de verkoop via het bankverzekeringsmodel niet verminderen, integendeel. ‘Door een deal komen er net veel nieuwe potentiële klanten bij.’ De overname door Crelan loopt vertraging op, maar sinds 1 januari is al een voorlopige commerciële samenwerking voor brand- en autoverzekeringen in werking.

Teleconsultaties zijn een blijver. Voor wie in het buitenland zit, is het een enorm voordeel in zijn moedertaal een eerste consultatie te kunnen doen. Jef Van In CEO AXA Belgium