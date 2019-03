Late winterstorm kost verzekeraars bijna 200 miljoen

De hevige stormen van vorige week blijken de Belgische verzekeraars een pak meer te kosten dan een gelijkaardige storm die in januari vorig jaar over ons land raasde.

Uit de cijfers van marktleider AG Insurance valt af te leiden dat de storm van vorige week de verzekeraars in totaal 180 miljoen euro kost.

AG Insurance, een dochter van het beursgenoteerde Ageas, controleert meer dan 25 procent van de Belgische markt voor woningverzekeringen. Als je de cijfers van AG Insurance extrapoleert naar de hele sector, zou de storm de Belgische verzekeraars in totaal dus zo'n 180 miljoen euro kunnen kosten. Assuralia, de Belgische federatie van de verzekeringssector, heeft nog geen definitieve cijfers over de storm vrijgegeven.

Maar hoe dan ook staat vast dat de storm van vorige week nog een pak duurder uitvalt dan de westerstorm die België in januari vorig jaar trof. Volgens Assuralia was die storm toen goed voor 95 miljoen euro aan verzekerde schade. De late winterstorm van vorige week hield vooral stevig huis in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en de streek rond Brussel.