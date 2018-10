Leaseplan komt naar Brusselse beurs

De autoleasingmaatschappij Leaseplan trekt naar de beurs van Amsterdam én Brussel. Ook kleine beleggers zijn welkom.

Leaseplan zal via de beursintroductie geen vers kapitaal ophalen. De operatie is bedoeld om de bestaande aandeelhouders een deel van hun belangen te verzilveren. Leaseplan krijgt een notering in Amsterdam en Brussel. Zowel institutionele als particuliere beleggers zijn daarbij welkom.

Hoeveel aandelen precies geplaatst worden en tegen welke prijs, is nog onduidelijk. Persagentschap Bloomberg meldde eerder deze week dat een beursgang het bedrijf mogelijks op 7,5 miljard euro zal waarderen. Dat is zowat het dubbelde van de 3,7 miljard euro die de bestaande eigenaars op tafel legden om het bedrijf in 2015 over te nemen.

Leaseplan, met hoofdkwartier in Nederland, is momenteel in handen van een consortium geleid door pensioenfondsenbeheerder PGGM waar ook TDR Capital, GIC, Abu Dhabi Investment Authority en Goldman Sachs deel van uitmaken.

Nummer één

De autoleasingmaatschappij is actief in 32 landen en heeft 1,8 miljoen voertuigen onder zijn hoede. Het is daarmee wereldwijd de nummer één in zijn sector. Vorig jaar sloot Leaseplan af met 9,4 miljard euro omzet en 531 miljoen euro onderliggende nettowinst. Maar de ambities reiken verder. Op middellange termijn streeft het management naar een onderliggende nettowinst van 750 à 800 miljoen euro.

'Alle trends in de automobielmarkt wijzen op een toenemende autovloot in de wereld en de stijgende vraag naar autodiensten in plaats van autobezit', klinkt het. Leaseplan verwijst daarbij onder andere naar het toenemende succes van autodeeldiensten en bedrijven als Uber en Lyft. LeasePlan lanceerde bovendien een service waarmee particulieren tweedehandsauto's kunnen leasen: Carnext.com. Het concept slaan aan en Leaseplan verwacht daar op middellange termijn een winst van 90 miljoen euro uit te puren.