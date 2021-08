Legendarische 'Mevrouw Leemans' overleden

De kredietmakelaar Margareta Leemans, die met de slogan 'Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin' wereldberoemd werd in Antwerpen en omstreken, is op 88-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt VRT Nieuws donderdag. Als eerste vrouw richtte Margareta Leemans in het midden van de jaren tachtig onder haar eigen naam een eigen kredietmakelaaragentschap op dat snel een begrip zou worden in het Antwerpse.

Via haar kantoor aan de Herentalsebaan in Deurne - burgemeester Bart De Wever is buurman - verstrekte Leemans jaren consumentenkredieten voor de meest uiteenlopende doeleinden. Denk aan renovatieleningen of autokredieten, maar ook leningen om vakanties, mobilhomes of een groot feest te financieren. Het bedrijf is ook makelaar in verzekeringen en hypotheken.

Leemans Kredieten kreeg ook veel kritiek omdat het leningen verstrekte aan mensen die bij grootbanken niet meer aan een krediet konden raken. Daardoor duwt het bedrijf die kwetsbare groep nog meer in de schulden, luidt de klacht.

Familiebedrijf

Margareta Leemans was al een poos niet meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken bij Leemans Kredieten, maar was wel nog altijd het gezicht van het bedrijf. De intussen legendarische foto van Mevrouw Leemans aan de telefoon (nog een exemplaar met een draad) blijft tot vandaag prominent aanwezig op de site van het bedrijf en in reclamecampagnes.