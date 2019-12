Leleux Associated Brokers doet nieuwe overname

De Belgische bank Aion, het vroegere Banca Monte Paschi Belgio, en beursvennootschap Leleux Associated Brokers hebben een akkoord bereikt over de overdracht van de investeringsactiviteiten voor particulieren van Aion. Dat meldt Leleux woensdag. De overdracht kreeg dinsdag de zegen van de Nationale Bank van België. Aion heeft besloten zich te concentreren op haar bankactiviteiten en stoot daarom haar investeringsactiviteiten voor particulieren af. Aion is vervolgens op zoek gegaan naar een koper. Leleux was een logische keuze omdat het al jaren outsourcingoplossingen levert aan Aion. De betrokken cliënten, een klein aantal, en hun effectenportefeuilles zullen zaterdag automatisch worden overgedragen aan Leleux Associated Brokers. Vanaf maandag zullen Aions twee persoonlijke adviseurs hun cliënten volgen naar Leleux.

Leleux heeft er al meerdere overnames opzitten. Een jaar geleden nam het nog sectorgenoot Van Glabbeek & Co over. De groep werd opgericht in 1928 en is de grootste onafhankelijke Belgische beursvennootschap. Leleux telt ruim 30 kantoren in België, meer dan 130 personeelsleden en bedient zo'n 13.000 particuliere cliënten. Daarnaast biedt Leleux Associated Brokers ook dienstverlening aan rond transacties en bewaring van roerende goederen voor verschillende grote financiële instellingen.