Lloyd's pompt 130 miljoen in Belgische dochter

In de strijd om de verhuis van Britse bedrijven naar het Europese vasteland naar aanleiding van de brexit, heeft ook het bescheiden financieel centrum Brussel al enkele prijzen binnengehaald. Zo meldde het Britse LLoyd's of London, de grootste verzekeringsmarkt ter wereld, bijna een jaar geleden de komst naar Brussel in 2019.

Lloyd's is geen verzekeraar die zelf risico's onderschrijft, maar een markt waar leden die in syndicaten verenigd zijn verzekeringsrisico's samenbrengen om te ze kunnen spreiden.

Nu komt er nog eens 130 miljoen euro bij, leert een pas verschenen akte in het Belgisch Staatsblad. Waarschijnlijk is de nieuwe inbreng, in cash, bedoeld om een voldoende sterke kapitaalbuffer te hebben alvorens de Nationale Bank van België een licentie als verzekeraar aflevert. De wijziging van de statuten in de akte maakt duidelijk dat die licentie nog niet is afgeleverd.