Londense beurs heeft miljarden veil voor databedrijf

London Stock Exchange wil Refinitiv, een Amerikaanse specialist in analyse van financiële data, overnemen voor 27 miljard dollar (24 miljard euro). Dat maakte de uitbater van de Londense beurs zelf bekend.

Met Refinitiv wil London Stock Exchange zich meer ontplooien als dataleverancier. Refinitiv is onder meer bekend van de Eikon-terminals voor financiële data en van andere producten die in de financiële sector meer dan 40.000 professionele klanten tellen. Refinitiv is ook eigenaar van handelsplatformen als Tradeweb, FXAll en Matching die dagelijks voor honderden miljarden euro's aan transacties verwerken tussen vermogensbeheerders, centrale banken en verzekeraars.