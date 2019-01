Londense beurs stapt in Belgisch Euroclear

De London Stock Exchange koopt een belang van 4,9 procent voor 278,5 miljoen euro, wat Euroclear waardeert op 5,7 miljard euro.

De beurs van Londen breidt haar invloed in de financiële sector uit door in het kapitaal van Euroclear Holding te stappen. Die in Brussel gevestigde groep is Europa's grootste effectenbewaarder. De instelling is weinig bekend, maar onmisbaar in de wereldwijde effectenhandel. Het is een zogenaamd settlementhuis voor de afwikkeling van de handel.

De London Stock Exchange (LSE) is al actief in die tak via een belang van ruim 80 procent in LCH Group Holdings. LSE kocht in oktober nog een stuk van LCH bij, waarvoor ook al ruim 400 miljoen euro werd uitgetrokken.

Minderheidsbelang

Daar komt nu een minderheidsbelang in Euroclear bij. Het is niet bekend wie de participatie verkoopt. Euroclear wil daarover geen commentaar kwijt. De Londense beurs heeft door de investering recht op een bestuurderszitje bij de Brusselse groep die geleid wordt door Lieve Mostrey. Beide partijen kennen elkaar goed door een langlopende operationele en commerciële relatie. Euroclear werkt echter ook voor LSE-concurrent Euronext.

Het is afwachten wat de verdere plannen van LSE zijn. Analisten denken dat het een goede zaak zou zijn als de groep Euroclear zou overnemen. Er is veel speculatie over de LSE-strategie, nu een zoveelste poging om samen te gaan met Deutsche Boerse is gestrand door de brexit.