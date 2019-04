Looneisen Dexia-voorzitter stuiten op Belgisch verzet

Gilles Denoyel, de nieuwe voorzitter van Dexia, wil jaarlijks evenveel verdienen als zijn voorganger. Maar dat zou de restbank op kosten jagen. De kwestie leidt al maanden tot wrevel tussen Frankrijk en België.

De Fransman Robert de Metz (66) stapte een jaar geleden uit de raad van bestuur van de Frans-Belgische restbank Dexia .

Hij werd vervangen door zijn landgenoot Gilles Denoyel, die eerder bij de Britse bankreus HSBC werkte. De Metz stapte onverwachts op. Hij kwam in aanmerking voor een extra termijn en was kandidaat om langer in functie te blijven, maar Frankrijk stak daar een stokje voor.

Dexia betaalde De Metz elk jaar 250.000 euro. De bankier, die in Brussel woont, inde dat als zelfstandige en betaalde de sociale bijdragen uit zijn eigen zak. Het vergoedingssysteem werd, na overleg tussen België en Frankrijk en de goedkeuring van het remuneratiecomité van Dexia, behouden voor zijn opvolger.

Maar Denoyel woont in Frankrijk en door de Franse fiscaliteit valt zijn nettovergoeding veel lager uit. Volgens meerdere bronnen ijvert hij er al maanden voor om jaarlijks toch 250.000 euro op te strijken. Dat zou voor Dexia een stevige meerkost betekenen, omdat hij dan als loontrekkende van de Franse Dexia-dochter uitbetaald moet worden, wat hogere fiscale en sociale bijdragen impliceert. ‘De kosten kunnen tot 60 procent hoger uitvallen’, stelt een bron.

De kosten kunnen voor Dexia tot 60 procent hoger uitvallen. Anonieme bron

De eisen van Denoyel leiden tot wrevel en onbegrip bij Dexia, en dan vooral aan Belgische zijde. De zaak raakt maar niet opgelost en zwelt zodanig aan dat nu zelfs de politiek in beide landen op de hoogte is. De Belgische en de Franse overheid bezitten sinds de redding in 2012 meer dan 99,5 procent van Dexia. Het is niet de eerste keer dat er heisa is over een vergoedingskwestie bij de restbank. Zes jaar geleden deed het loon van enkele nieuwe directieleden al wat stof opwaaien.

Sommigen noemen het ronduit ‘beschamend’ dat over de verloning gekibbeld wordt terwijl Dexia verlies blijft maken en de Belgische en de Franse overheid er nog voor meer dan 65 miljard euro voor garant staan. Die waarborgen hangen als een zwaard van Damocles boven de overheidsfinanciën.