Luikse rechter wil verkoop Integrale niet pauzeren

De ondernemingsrechtbank in Luik wijst de vraag van een groep misnoegde obligatiehouders af om de verkoop van de Luikse verzekeraar Integrale te blokkeren.

De Franse verzekeraar MGEN was in juni naar de rechter gestapt om de verkoop van het Luikse Integrale aan Monument Re, een herverzekeraar uit Bermuda te blokkeren. Monument verwierf begin mei de volledige controle over Integrale. De groep, die wordt gecontroleerd door de Luikse intercommunale Nethys, zat al geruime tijd in slechte papieren. In februari had de Nationale Bank een nieuw voorlopig bestuur aangesteld bij de verzekeraar.

Maar MGEN, dat zes jaar geleden samen met andere institutionele investeerders intekende op een obligatie-uitgifte van Integrale, meent dat het buitenspel is gezet in de deal met Monument en er te weinig informatie over heeft gekregen. Monument neemt de volledige verzekeringsportefeuille en de 115 werknemers van Integrale over.

Op het gros van de Luxemburgse activiteiten na, die niet worden overgenomen, blijft dus bijna niets over van het oorspronkelijke Integrale als de deal wordt goedgekeurd. De Franse verzekeraar meent ook dat de voorlopige bestuurders die de Nationale Bank bij Integrale heeft aangesteld te weinig aandacht hadden geschonken aan een ander overnamebod van het Angelsaksische fonds River Rock. Dat bod zou voordeliger zijn geweest voor de schuldeisers van de verzekeraar, klinkt de kritiek.

Nieuw Brussels front

Maar de Luikse ondernemingsrechtbank blijkt nu dus alle eisen van MGEN van tafel te hebben geveegd. Toch wil dat niet zeggen dat voor Monument de weg openligt om Integrale over te nemen.