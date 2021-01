Makelaar Callant surft op overnamegolf in sector

De West-Vlaamse verzekeringsmakelaar Peter Callant speelt volop in op de fusie- en overnamegolf in de branche. De makelaar uit Oostkamp, een toptienspeler in België, neemt zijn Antwerpse sectorgenoot DPS Verzekeringen over.

Daarmee is Callant, dat dit jaar zijn dertigste verjaardag viert, toe aan zijn twintigste overname. DPS Verzekeringen - voluit De Paep Services - is een Antwerpse verzekeringsmakelaar die gespecialiseerd is in het verzekeren van kmo's.

'Met de overname van DPS, dat een vijftiental medewerkers telt, krijgt de groep een honderdtal mooie kmo's in portefeuille en vergroten we onze voetafdruk in Antwerpen', licht Callant de deal toe. 'Maar onze ambities reiken verder. Binnen drie jaar hopen we met 50 procent te groeien en er zijn regio's waar we niet aanwezig zijn, zoals Vlaams-Brabant of Limburg. Overnames in Wallonië kunnen ook.'

Goede timing

Voor Callant zit de timing goed om op overnamepad te gaan. De almaar strengere regelgeving en de nood aan torenhoge investeringen om de snelle digitalisering bij te benen verplichten veel makelaarsbedrijven zich in de etalage te zetten. Kort na Nieuwjaar nam Allia nog Assumax over, het bedrijf van de omstreden lobbyist Koen Blijweert. Niet veel later raakte bekend dat Ecclesia, de Duitse groep die al eigenaar is van het Gentse Concordia, sectorgenoot Kegels & Van Antwerpen overneemt.

Binnen drie jaar hopen we met 50 procent te groeien en er zijn regio's waar we niet aanwezig zijn, zoals Vlaams-Brabant of Limburg. Overnames in Wallonië kunnen ook. Peter Callant Oprichter Callant Insurance & Financial Advice