Makelaar van de kerk gaat op overnamepad in België

Ecclesia, een grote Duitse verzekeringsmakelaar in handen van de lokale protestantse en katholieke kerk, vergroot zijn voetafdruk in België. Het neemt het Antwerpse Kegels & Van Antwerpen over, en wil inspelen op verdere consolidering in de branche.

Kegels & Van Antwerpen, vooral actief als makelaar voor bedrijven, komt in handen van een opmerkelijke speler in de Europese verzekeringsindustrie. Het Duitse Ecclesia ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog en is nog altijd in handen van de Duitse Evangelische Kerk, de katholieke ngo Caritas en de liefdadigheidscel van de Duitse protestantse kerken. De groep is uitgegroeid tot de grootste verzekeringsmakelaar van Duitsland en is actief in zes landen.

Een ervan is België, waar Ecclesia eigenaar is van IC Verzekeringen - de makelaar van de katholieke kerk in ons land - en het Gentse Concordia. Dat is bekend als tussenschakel voor topsporters die een verzekering willen afsluiten, maar biedt zijn diensten vooral aan ondernemingen aan.

Het is de bedoeling dat Concordia en Kegels & Van Antwerpen de krachten bundelen, al blijven de hoofdkantoren en de merknamen voorlopig behouden. Hoeveel Ecclesia voor Kegels & Van Antwerpen betaalt, wordt niet gezegd.

Internationale klanten

Beide ondernemingen vullen elkaar goed aan, zegt Concordia-topman Steve Sartor, die de nieuwe groep samen met Luc Van Antwerpen van Kegels & Van Antwerpen zal leiden. ‘Concordia staat sterk in niches zoals personeelsvoordelen of scheepvaart en is vooral actief in Oost- en West-Vlaanderen. Kegels & Van Antwerpen heeft veel ervaring in levensverzekeringen en beleggingstechnologie en focust vooral op Antwerpen,’ legt Van Antwerpen uit. ‘We krijgen nu ook meer schaalgrootte, wat helpt om internationale klanten aan te spreken.’

Op een voetbalmatch pintjes drinken met klanten volstaat niet meer om polissen te verkopen. Luc Van Antwerpen Topman Kegels & Van Antwerpen

Dat Ecclesia net nu zijn voetafdruk in België vergroot, is niet toevallig. Net als in de bank- en verzekeringswereld is een fusie- en overnamegolf aan de gang bij makelaars.

Met Kegels & Van Antwerpen erbij, dat een veertigtal werknemers telt, voelen Sartor en Van Antwerpen zich sterk genoeg om op de middellange termijn nog extra overnames te doen. Al mogen overnames geen doel op zich worden, benadrukken de twee.

Andere rol

'Onze rol als makelaar verandert voortdurend, waardoor knowhow en kennisverbreding steeds belangrijker worden', klinkt het. ‘Op een voetbalmatch pintjes drinken met klanten volstaat niet meer om polissen te verkopen. De verzekeringsmarkt verhardt volop, zeker na de coronacrisis. Sommige bedrijven, bijvoorbeeld in de afvalverwerkende industrie of de voedingsbranche, krijgen van hun verzekeraar te horen dat hun risico’s niet meer worden gedekt. Of ze zien hun premies fors de hoogte ingaan, net nu hun omzetcijfers slinken door de pandemie. Net dan kunnen we als makelaar het verschil maken door die klanten zo goed mogelijk bij te staan.'