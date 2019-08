Maleisië sleept 17 toplui van Goldman Sachs voor rechter

De opbrengst van 6,5 miljard dollar van drie obligatie-uitgiftes van 1MDB, in 2012 en 2013, is niet gebruikt voor de nationale ontwikkeling van Maleisië, maar via duistere transacties witgewassen en terechtgekomen bij corrupte functionarissen.

Het geld van 1MDB vloeide via schimmige constructies naar een groteske lijst van luxeaankopen: vastgoedprojecten in New York en Los Angeles, een privéjet van 35 miljoen dollar, schilderijen van van Gogh en Monet, een belang in de muziekportfolio van EMI en de productie van de Hollywoodfilm 'The Wolf of Wall Street' uit 2013.