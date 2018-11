Marcia De Wachter haalt uit: 'Straks meer Frère-mannen dan vrouwen bij Nationale Bank'

De voormalige directeur van de Nationale Bank is erg kritisch voor de procedure waarbij Steven Vanackere (CD&V) naar voren wordt geschoven als haar opvolger.

Onder meer minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) krijgt een veeg uit de pan. 'Terwijl hij het Women in Finance-initiatief sponsort, kan hij geen vrouw voordragen.' En: 'De regering was blijkbaar niet in staat om één competente vrouwelijke kandidate te vinden.'