Massaal bedrog door valse cryptowebsites

De nieuwste frauduleuze cryptosite die de FSMA heeft opgemerkt is www.xtb-markets.com. Ze heeft de website toegevoegd aan de lijst met verdachte platformen voor handel in cryptomunten, zoals bitcoin en ethereum. De FSMA raadt beleggers af in te gaan op aanbiedingen op de website.

'Het principe blijft hetzelfde: de fraudeurs stellen u een belegging in cryptomunten voor en benadrukken dat die veilig, eenvoudig en erg lucratief is. Ze proberen uw vertrouwen te winnen door u ervan te overtuigen dat u geen expert hoeft te zijn om in cryptomunten te beleggen. Bovendien bevestigen ze dat u uw geld op elk ogenblik kan opvragen of dat uw inleg gewaarborgd is. Maar het resultaat is altijd hetzelfde: de gedupeerden slagen er nooit in hun geld te recupereren', legt de FSMA uit.