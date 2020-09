Mediahuis gaat verzekeringen verkopen

Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad, gaat verzekeringen verkopen. Het werkt daarvoor samen met de Antwerpse verzekeringsmakelaar Vanbreda Risks and Benefits.

Vanbreda Risk & Benefits en Mediahuis hebben de intentie een partnership aan te gaan voor het uitwerken van een digitaal retailaanbod van verzekeringen. Dat bevestigen ze aan De Tijd.

'Zodra het initiatief concreter wordt, wordt hier verder over gecommuniceerd', stelt men bij Vanbreda. De samenwerking tussen de twee partijen op het vlak van verzekeringen moet onder meer nog het groene licht krijgen van de Belgische mededingingsautoriteit.

Vanbreda Risk & Benefits is de grootste onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar en risicoconsultant. De groep realiseerde vorig jaar met een 700-tal medewerkers een omzet van 115 miljoen euro.

De Antwerpse makelaar werkt al een tijd aan een service waarmee grote dienstenbedrijven en retailers verzekeringsproducten kunnen verkopen. Achter de schermen selecteert Vanbreda Risk & Benefits als een soort digitaal makelaarskantoor de meest geschikte polis. 'We praten met autodealers, telecombedrijven en hr-dienstverleners over een samenwerking,' zei CEO Pedro Matthynssens daar vorig jaar over in De Tijd. 'Maar nog tal van andere spelers komen in aanmerking.'

Autopolissen via DPG Media

Mediahuis is niet de eerste mediagroep die extra inkomsten wil aanboren door verzekeringen aan te bieden. DPG Media, de groep boven onder andere VTM en Het Laatste Nieuws, broedt al enige tijd op een offensief op de Belgische verzekeringsmarkt.

Nog dit najaar wil DPG in ons land autopolissen verkopen via Independer, de Nederlandse prijsvergelijkingssite waarvoor het Belgische mediabedrijf twee jaar terug 150 miljoen euro op tafel legde.

In Nederland is Independer al een gevestigde waarde met een marktaandeel van 10 procent in de verkoop van autoverzekeringen en 25 procent voor zorgverzekeringen, een typisch Nederlands product. Het bedrijf haalt zijn winst door commissies op te strijken op de polissen die het via zijn platform verkoopt.