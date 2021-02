Meer winst uit bankieren, minder uit verzekeren voor AXA

De Franse verzekeringsreus AXA zag de nettowinst met 18 procent zakken. In ons land kon de bankdochter een opmerkelijke winstsprong neerzetten.

Bij AXA Bank, dat al lang verloofd is met Crelan, steeg het operationeel resultaat voor belastingen met 4 procent naar 95 miljoen euro. De nettowinst sprong zelfs 40 procent hoger naar 70 miljoen euro.

De historisch lage rentetarieven drukten de winst uit de traditionele rente-inkomsten – het omzetten van spaargeld in kredieten – met 4 procent tot 229 miljoen euro. Dat werd meer dan goedgemaakt door hogere commissie-inkomsten uit beleggingen. De netto-inlagen stegen er met 42 procent.

AXA Bank profiteerde van de lancering van een nieuwe personalbankingdienst voor klanten met meer dan 100.000 euro en van meer interesse in beleggingsplannen. CEO Peter Devlies merkt ook op dat in lockdowntijden jongere klanten meer beleggen in individuele aandelen. Het aantal actieve pensioenspaarders steeg met 9 procent.

Schadeverzekeringen

Het spaargedrag van de Belg in de coronacrisis tekende voor een groei van de pensioenverzekeringen (+6%) van AXA Belgium. De verzekeraar haalde ook een groot nieuw contract voor groepsverzekeringen binnen. Bij de schadeverzekeringen zakten de premie-inkomsten bij bedrijven met 3,5 procent door de pandemie. In schadeverzekeringen speelde AXA wat marktaandeel kwijt, maar het bedrijf dat geleid wordt door CEO Jef Van In bleef marktleider in België. De totale inkomsten van AXA Belgium stegen met 1,6 procent naar 3,36 miljard euro.

De operationele winst van de verzekeringsactiviteiten zakte met 0,6 procent naar 378 miljoen euro. Het bedrijf wijst naar de lage rente en de achteruitgang op de financiële markten. Net als bij veel sectorgenoten leidden de lockdownmaatregelen tot minder schadegevallen in autoverzekeringen en arbeidsongevallen. Dat effect werd deels tenietgedaan door de schade van enkele stormen.

Daarmee presteert de Belgische tak beter dan de groep wereldwijd. De Parijse verzekeringsreus zag in 2020 de inkomsten met 7 procent terugvallen naar 96,7 miljard euro. De nettowinst ging 18 procent achteruit naar 3,164 miljard euro.

De winst in de tak schadeverzekeringen halveerde door het uitbetalen van schade gerelateerd aan Covid-19. AXA moest forse schadevergoedingen uitbetalen aan bedrijven die verzekerd zijn tegen bedrijfsonderbrekingen (1,1 miljard euro), het annuleren van evenementen (600 miljoen) of reizen en andere zaken (500 miljoen). Dat kon deels gecompenseerd worden door minder schade in autoverzekeringen (800 miljoen).

Dividend

Thomas Buberl, de CEO van de groep AXA , zegt dat de balans van de groep sterk genoeg is om een brutodividend van 1,43 euro per aandeel te betalen. Dat is ruim het dubbele van het dividend dat vorig jaar werd uitbetaald (0,73 euro) en ook meer dan de 1,34 euro die in 2019 naar de aandeelhouders vloeide.