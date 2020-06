Mega-investeerder Softbank stut imperium via Zwitserse omweg

Softbank pompte in alle stilte 500 miljoen dollar in een fonds dat op zijn beurt participaties van de Japanse investeringsmaatschappij ondersteunt.

De Japanse mega-investeerder Softbank deed in alle stilte een beroep op vehikels van het Zwitserse Credit Suisse om beleggingen in zwalpende ondernemingen als WeWork overeind te houden. Andere beleggers in de Credit Suisse-fondsen waren daar niet van op de hoogte.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times investeerde Softbank zo'n 500 miljoen dollar in 'supply chain finance'-fondsen van Credit Suisse. De Zwitserse bank slijt die fondsen - goed voor een oorlogskas van 7,5 miljard dollar - als een veilig toevluchtsoord voor professionele investeerders die hun cash tijdelijk willen parkeren in afwachting van betere beleggingskansen.

Maar het afgelopen jaar dreven die fondsen hun investeringen in verschillende participaties van Softbanks Vision Fund op. Via Vision Fund vloeiden de afgelopen jaren miljarden naar bedrijven zoals de alternatieve taxidienst Uber, de coworkingspecialist WeWork en de chatapp Slack. De Zwitserse fondsen investeren niet rechtstreeks in de Vision Fund-bedrijven, maar wel in de schulden die die ondernemingen zijn aangegaan om hun groei te financieren.

Beleggers niet op de hoogte

De facto kan Softbank de Zwitserse fondsen dus gebruiken om zijn eigen imperium te stutten. Maar als die Vision Fund-participaties hun leningen niet kunnen afbetalen, dreigen alle investeerders in de Zwitserse fondsen met de gebakken peren te zitten.

Alleen werden de andere investeerders in het Credit Suisse-vehikel niet op de hoogte gebracht dat Softbank mee aan boord was en dat de investeringen zo risicovol waren. Een veilig toevluchtsoord zijn de Vision Fund-investeringen allerminst. Onder meer door zware verliezen op WeWork zag het megafonds vorig jaar 18 miljard dollar aan waarde in rook opgaan.

