Merit Capital herbegint met een schone lei

Na de overname door de Britse sectorgenoot Duet wordt de raad van bestuur van de vermogensbeheerder Merit Capital grondig vernieuwd. De dagelijkse leiding belandt bij een Belgisch-Brits duo.

Het Antwerpse Merit Capital, door de sterke banden met liberale politici vaak het ‘blauwe fabriekje’ genoemd, vond deze zomer de broodnodige nieuwe aandeelhouder. De Britse Duet Group verwierf een meerderheidsbelang van 51 procent.

Nu die overname is afgerond, worden de bestuursorganen van Merit Capital overhoop gegooid. Duet plaatst drie sleutelfiguren aan de top van Merit Capital. Henry Gabay wordt de nieuwe voorzitter, Paul Reynolds de CEO en Amit Haria komt in het directiecomité. Het drietal krijgt ook een zitje in de raad van bestuur.

Reynolds krijgt de dagelijkse leiding niet alleen in handen. De rol van CEO wordt een duobaan. De Belg Jan De Coninck is co-CEO. De voormalige CEO van Société Générale Private Banking België was ooit financieel directeur van Merit Capital. Zijn benoeming moet nog groen licht krijgen van de Nationale Bank en kan op 1 oktober ingaan.

Het vorige bestuur van de vermogensbeheerder is na de overname grotendeels verdwenen. De mandaten van CEO Marc Vermeiren, voorzitster Kathleen Steel (ex-Fortis) en de aandeelhouders Karel De Gucht (voormalig Eurocommissaris), Johannes Tops (een Nederlandse miljonair), Gilles Buchmann (de zoon van Jacky Buchmann), Marc Dewaele (financier van Enfinity) en de onafhankelijke bestuurder Bart Nuijten liepen eind vorige maand af.

De voorzitter, de CEO en historische aandeelhouders als Karel De Gucht vertrekken na de komst van de Britse aandeelhouder.

Van de oorspronkelijke bestuurders blijven er voorlopig twee over: voormalig financieel directeur Bart Lammens en Dominic De Backer, de zoon van Merit-oprichter Leo De Backer. Die paardendokter is de vader van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD).

In de wandelgangen is te horen dat de benoemingspuzzel nog niet helemaal rond is. Er wordt nog gekeken naar de onafhankelijke bestuurders.

De meeste historische aandeelhouders van Merit Capital, Karel De Gucht en co., werden door Duet uitgekocht. Slechts twee blijven over: vader De Backer en Johannes Top. Of zij hun belang van elk 24,5 procent nog lang aanhouden, is niet duidelijk. Er zijn afspraken gemaakt dat de Britten Merit Capital op termijn volledig in handen kunnen krijgen, valt te horen.