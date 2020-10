Milanese lunch herleidt Brusselse beurs tot antipasti...

Het gewicht van de Brusselse beurs krimpt nog meer door de overname van de beurs van Milaan door Euronext. In de top 50 van de meest verhandelde aandelen staat slechts één Belg: AB InBev. De Nederlandse chipreus ASML voert de rangschikking aan.

Euronext Brussel krijgt - tot groot ongenoegen van CEO Vincent Van Dessel - al jaren de bijnaam 'Mickey Mouse-beurs', omdat ze nog amper Belgische bedrijven van internationaal of Europees formaat telt. Bovendien trokken het jongste decennium tal van ondernemingen weg.

Brussel was van meet af aan - bij de fusie van de beurzen van Parijs, Amsterdam en Brussel tot Euronext 20 jaar geleden - het kleine broertje van de beursgroep. Bij elke overname door Euronext (Dublin, Lissabon, Oslo) werd het gewicht van Brussel kleiner. Dat is door de inlijving van de 'Piazza Affari' - de beurs van Milaan - nog meer het geval.

Met een gemiddelde dagomzet van 463 miljoen euro over de acht eerste maanden vertegenwoordigt Brussel nog slechts 3,9 procent van de totale omzet van de Euronext-beurzen, Milaan bijgeteld. Sinds begin dit jaar zetten de zeven beurzen dagelijks gemiddeld voor 11,9 miljard euro om, een cijfer dat een stevige boost kreeg door de boomende aandelenhandel in volle lockdown.

3,9% Aandeel Brussel De Brusselse beurs vertegenwoordigde over de eerste acht maanden slechts 3,9 procent van de totale dagomzet van de Euronext-beurzen, Milaan incluis.

Het beeld is amper beter als men de beurswaarde van Brussel vergelijkt met die van de zusterbeurzen. Eind augustus bedroeg ze 275 miljard euro of slechts 6,3 procent van het totaal (4.371 miljard euro). Le Palais Brogniart, de historische naam van Euronext Parijs, tekent voor ongeveer de helft (2.200 miljard), dankzij multinationals als L'Oréal, LVMH en Sanofi. Enkel in aantal noteringen doet Brussel het beter, met een marktaandeel van 9,5 procent dankzij 108 zwart-geel-rode bedrijven.

De chipreus ASML is het meest verhandelde aandeel van de nieuwe beurzengroep, met een gemiddelde dagomzet van 348 miljoen euro over de eerste acht maanden van het jaar. De eerste Belg (AB InBev) staat pas negentiende (120,3 miljoen euro). Geen enkel ander Belgisch bedrijf staat in de top 50.

België

Niet alleen het belang van de Brusselse beurs krimpt. Straks zal ook de Belgische staat als aandeelhouder van Euronext minder wegen. Dat is te wijten aan de structurering van de overname van de Milanese beurs. Die geschiedt voor 1,8 miljard euro via verse schulden, maar vooral ook voor 2,4 miljard via een kapitaalverhoging. Voor die laatste brengen twee 'verankeraars' van de Italiaanse beurs, de grootbank Intesa Sanpaolo en het staatsfonds CDP, 700 miljoen euro aan.

Door die kapitaalverhoging verwatert het gewicht van het kransje referentieaandeelhouders van Euronext, de 'verankeraars' die samen 23,3 procent bezitten. België bezat tot nu toe 4,5 procent van Euronext. De andere leden van dat consortium zijn het Franse CDC, de effectenreus Euroclear, BNP Paribas Fortis en ABN AMRO. Intesa Sanpaolo en CDP treden tot die groep toe. Euroclear en BNP Paribas Fortis hebben te kennen gegeven dat ze na het verstrijken van het aandeelhouderspact in juni 2021 de handen willen vrij hebben om hun aandelen te verkopen.

Stevig prijskaartje

Met 4,33 miljard betaalde Euronext een stevige 16 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Borsa Italiana over 2019. Dat stevige prijskaartje is geen verrassing. Ten eerste boomt de aandelenhandel in volle pandemie. Ten tweede zijn de data die alle frenetieke beurshandel met zich meebrengt een goudmijn waarop beurzenuitbaters steeds gretiger cashen. Ten slotte verwerft Euronext met Borsa Italiana ook MTS, de lucratieve marktleider in de Europese obligatiehandel. Euronext was bovendien niet de enige gegadigde. Ook Deutsche Börse en de Zwitserse beurs SIX boden mee.