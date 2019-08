Miljardair Arnault ontkent investering in Belgisch cryptobedrijf

De Franse luxepaus Bernard Arnault ontkent dat zijn holding Pilinvest Participations investeert in Abesix, een nieuwe Belgische handelaar in cryptomunten. Er zou sprake zijn van fraude in de oprichtingsakte van Abesix.

In die akte, die dinsdag in het Staatsblad verscheen, wordt Pilinvest Participations genoemd als medeoprichter van Abesix Belgique, een nieuwe vennootschap in Watermaal-Bosvoorde, die volgens de statuten actief wil zijn in de aan- en verkoop van en advies over cryptomunten, waaronder bitcoin en ethereum.

Volgens de oprichtingsakte gaat het vehikel van Arnault in zee met de jonge Brusselse ondernemer Emmanuel Wouters. Maar dat blijkt verzonnen. Pilinvest Participations zegt Wouters niet te kennen en nooit geïnvesteerd te hebben in diens vennootschap, en wijst erop dat geen notaris genoemd wordt in de akte.

De holding gaat de zaak verder onderzoeken en overweegt een klacht wegens oplichting tegen Wouters.