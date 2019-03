Miljardendeal in verzekeringssector gaat niet door

De makelaar Aon schrapt de plannen om zijn concurrent Willis Towers Watson in te lijven, amper een dag na ze aan te bevestigen.

De verzekeringsreus Aon, een Brits bedrijf met een beursnotering in New York, ziet af van zijn plannen om mogelijk een fusie aan te gaan met sectorgenoot Willis Towers Watson, eveneens Brits met een Amerikaanse notering. Dat maakte Aon woensdag bekend.

De aankondiging is opvallend omdat Aon, ook bekend als sponsor van de voetbalclub Manchester United, nog maar dinsdag verplicht was toe te geven dat het zo'n, met aandelen betaalde, fusie onderzocht. Aon moest het wel toegeven nadat het persbureau Bloomberg met die informatie naar buiten was gekomen.

Negatieve koersreactie

Maar Aon zei er dinsdag meteen bij dat zijn studiewerk nog maar net gestart was en dat het niet zeker was dat het tot een operatie zou komen. Het gaf woensdag geen reden om zijn plannen al meteen af te blazen, maar de negatieve koersreactie op het nieuws van dinsdag heeft er mogelijk toe bijgedragen.

Aon had maandag een beurswaarde van 41 miljard dollar. Voor Willis Towers Watson was dat 22,3 miljard. Dat maakte er mogelijk een deal van minstens 22 miljard dollar van. In elk geval zou een fusie de grootste transactie ooit geweest zijn in de sector van de verzekeringsmakelaars, waar de laatste maanden geregeld overnames gebeurden. Samen zouden ze de grootste speler ter wereld worden en marktleider Marsh & McLennan Cos. voorbijsteken.