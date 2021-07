Miljardenfusie in verzekeringssector afgeblazen

De fusie had al groen licht gekregen van de Europese Unie, zij het onder voorwaarden, zoals de verkoop van een groot deel van de Europese tak van Willis Towers Watson aan Arthur J. Gallagher & Co, een andere reus in de sector en net als Marsh & McLennan een Amerikaanse onderneming.

Impasse

De grootste hinderpaal waren echter de Amerikaanse toezichthouders en met name het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat vond dat de fusie de concurrentie zou beperken en de prijzen de hoogte in jagen. Het ministerie startte vorige maand een rechtszaak tegen de operatie. Ondanks een eerste overwinning vorige week voor de bedrijven, was dat een echte hinderpaal. CEO Greg Case van Aon zei maandag dat het dossier daardoor in 'een impasse' beland was.