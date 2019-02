Miljoenen zoek na dood bitcoinhandelaar

QuadrigaCX, het grootste bitcoinplatform van Canada, zit in zware nood na de dood van zijn stichter. Hij kende als enige de paswoorden die toegang geven tot 165 miljoen euro aan bitcoins en andere munten.

Gerald - 'Gerry' - Cotten, de stichter van QuadrigaCX, overleed op 9 december aan complicaties gelieerd aan de ziekte van Crohn tijdens een reis in India. Dat maakte het Canadese handelsplatform voor cryptomunten ruim een maand na het overlijden, op 14 januari, publiek via de sociale media.

Sindsdien hangt er een waas van mysterie over wat er met de bitcoins en andere munten aan de hand is die QuadrigaCX beheerde. Het platform zegt dat 'heel aanzienlijke cryptomuntreserves' zijn opgeborgen in 'cold wallets', offline portefeuilles die niet verbonden zijn met het internet.

Maar er is een groot probleem: QuadrigaCX zegt er ondanks weken van proberen niet in te slagen die reserves te lokaliseren en veilig te stellen. Het bitcoinplatform kan daardoor zijn financiële verplichtingen niet meer aan en heeft bij een rechter in Canada de tijdelijke bescherming gevraagd.

Volgens een verklaring onder ede van zijn weduwe Jennifer Robertson was het gangbaar dat Cotten het gros van de cryptomunten op zijn persoonlijke laptop opsloeg om hacking of andere vormen van virtuele diefstal te vermijden. Die blijkt nu zo zwaar versleuteld te zijn, dat niemand van het QuadrigaCX-team erin slaagt toegang te krijgen tot de 'cold wallets'. Ook de hulp van de externe consultant EY mocht niet baten.

115.000 gedupeerden

Volgens Robertsons verklaring hebben ongeveer 115.000 klanten omgerekend 165 miljoen euro aan tegoeden bij het handelsplatform. Het gaat om 119 miljoen euro aan cryptomunten, waarvan de helft bitcoin, en 46 miljoen euro aan gewone valuta. Beginnende klanten schreven Canadese dollars of andere gewone munten over naar QuadrigaCX om op het platform cryptomunten als bitcoin, ether of litecoin mee te kopen.

Op het discussieplatform Reddit gonst het intussen van de samenzweringstheorieën rond Cottens dood en de ontoegankelijke portefeuilles. Almaar meer gedupeerde klanten vrezen dat ze door QuadrigaCX zijn opgelicht en dat hun geld verdwenen is. Het platform is niet meer actief en beperkt zich tot een summiere boodschap op zijn website.