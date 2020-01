Misstap kost Europ Assistance 75.000 euro

De verzekeraar sluit een minnelijke schikking met de financieeltoezichthouder FSMA.

Verzekeraar en bijstandsbedrijf Europ Assistance betaalt de FSMA 75.000 euro in het kader van een minnelijke schikking met de financiële waakhond.

De aanleiding voor de minnelijke schikking is de samenwerking tussen Europ Assistance Belgium en een verzekeringstussenpersoon die de FSMA had geschrapt uit het register van de verzekeringstussenpersonen. De FSMA maakte de schrapping bekend via een wijziging van de 'lijst van de verzekeringstussenpersonen ingeschreven in het register van de FSMA' die zich op op de website van de FSMA te vinden is.

Verzekeringsondernemingen mogen alleen een beroep doen op verzekeringstussenpersonen die bij de FSMA zijn ingeschreven. Om te voldoen aan die wettelijke verplichting moeten ze die lijst en de wijzigingen ervan nakijken.Toch werkte Europ Assistance met de niet-ingeschreven tussenpersoon.

Procedure

De FSMA startte daarop een procedure tegen de verzekeraar. Tijdens die procedure informeerde Europ Assistance de FSMA over de samenwerking met twee andere verzekeringstussenpersonen die niet langer over een inschrijving beschikten. De procedure van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking, wat wil zeggen dat het bedrijf zijn medewerking verleende.