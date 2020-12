‘Modebedrijven en private bankers zitten in hetzelfde schuitje’

Het Belgische Investsuite, dat robotadvies en andere beleggingsdiensten ontwikkelt voor financiële spelers, haalt 3 miljoen euro extra groeikapitaal op om in te spelen op de almaar grotere vraag. ‘Door de coronacrisis is de hele wereld nu onze afzetmarkt.’

Robotadvies, waarbij een algoritme je beleggersprofiel in kaart brengt en je vermogen helpt te beheren, is al een tijd bezig aan een opmars in de financiële wereld. Maar door de coronacrisis, de onwaarschijnlijke remonte van de beurzen en de komst van een nieuwe generatie jongere Robinhood-beleggers is het fenomeen alleen maar groter geworden.

Grotere financiële spelers spelen daarop in door hun eigen robotadviseurs te bouwen. Maar veel banken en vermogensbeheerders schakelen voor dat soort nieuwe beleggingsdiensten de algoritmes in die werden ontwikkeld door andere fintechbedrijven, zoals het Leuvense Investsuite.

Jordaanse banken

Investsuite werd twee jaar geleden opgericht door Bart Vanhaeren, de vroegere CEO van Bolero, de beleggersbank van KBC. Sindsdien haalde het al 6 miljoen euro aan groeikapitaal op bij privé-investeerders en bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Zes maanden na een eerdere kapitaalronde van 2 miljoen tankt Investsuite nu opnieuw 3 miljoen euro bij.

PMV is opnieuw een belangrijke geldschieter met een investering van 800.000 euro, naast bestaande business angels en een Belgisch family office die anoniem wil blijven in het kapitaal. Tegelijk komen ook een Slovaakse fintechinvesteerder en de Jordaanse Arab Bank aan boord.

Het Midden-Oosten was tot nog toe dan ook een van de belangrijkste jachtterreinen voor Investsuite. 'Banken beginnen daar veel meer aandacht te krijgen voor technologie rond vermogensbeheer', Bart Vanhaeren ‘Veel meer dan hier in Europa zijn ze bereid om samen te werken met andere fintechbedrijven.’

Catwalks

De coronacrisis heeft de groei van het bedrijf niet afgeremd, zegt Vanhaeren. ‘Integendeel. Eigenlijk is het bijna dankzij de pandemie dat de hele wereld nu onze afzetmarkt is. Vroeger hadden we er nooit aan durven denken om een potentiële klant in Brazilië aan te spreken zonder daar fysiek aanwezig te zijn. Nu lijkt dat de normaalste zaak van de wereld.’

De pandemie dwingt private bankers en vermogensbeheerders om hun modus vivendi te herzien. Een sector die tot voor kort voornamelijk dreef op persoonlijke contacten moet de zaken nu anders aanpakken. ‘Je zou kunnen zeggen dat de modesector en de privatebankingwereld vandaag in hetzelfde schuitje zitten’, lacht Vanhaeren. ‘Modeontwerpers kunnen hun designs ook niet langer op de catwalk tonen en schakelen over op videotechnologie. Ook vermogensbeheerders moeten nu alles vanop afstand geregeld zien te krijgen.’

Netflix

Dat biedt Investsuite ook nieuwe mogelijkheden. Naast algoritmes voor vermogensbeheer ontwikkelt het bedrijf toepassingen waarin termen als ‘edutainment’ en ‘storytelling’ centraal staan. Samen met Mintlab, een onderzoeksgroep van de KU Leuven, wordt onderzocht hoe Investsuite elementen uit de gamingindustrie kan gebruiken om beleggers op te leiden.

'Onze algoritmes kunnen zeer goed de redenen aangeven waarom een portefeuille op een bepaalde manier is geëvolueerd', zegt Wim Vanhaeren. De oprichter van het creatieve bureau Kunstmaan en broer van Bart Vanhaeren ontwikkelt vandaag mee de nieuwe producten van Investsuite. ‘We willen die informatie omzetten in duidelijke taal, daarbij leren we veel van grote namen zoals Netflix en Pixar.’