Modrikamen stelt Ageas in gebreke over bod

Mischaël Modrikamen vindt dat Ageas onmiddellijk klaarheid moet schenken over het bod van BE Group.

De bekende Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen vindt dat de verzekeringsgroep Ageas klaarheid moet schenken over een afgewezen bod van de mysterieuze BE Group.

Enkele weken geleden rookte Modrikamen nog de vredespijp met Ageas. Als advocaat van ruim 1.200 voormalige Fortis-aandeelhouders bereikte hij in juli een schikking met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis.

Nu zoekt Modrikamen de confrontatie weer op. Hij is niet te spreken over de reactie van Ageas op een indicatief bod dat een onbekende groep onder de naam BE Group een tijd geleden had neergelegd bij de raad van bestuur van Ageas.

Brief

In een brief aan Ageas-CEO Bart De Smet en de beursregulator FSMA verwijst Modrikamen naar de overnamewetgeving in ons land en eist hij dat de verzekeringsgroep onmiddellijk precieze en becijferde details vrijgeeft over het bod.

'Bij alle dossiers die ons bereiken, van overnames of andere transacties, volgen we altijd alle regels die de toezichthouders opleggen. Dat is hier ook gebeurd', zegt een woordvoerder van Ageas.

In de brief roept Modrikamen Jean-Paul Servais, de topman van de FSMA, op tot actie. Modrikamen vindt dat de regels van de informatieverplichting bij overnamebiedingen niet zijn gerespecteerd. De FSMA liet enkele dagen geleden weten dat alle regels gevolgd zijn.

BE Group

Rond BE Group hangt vooral veel mist. Ageas meldde vorige week dat het een indicatief en zeer conditioneel bod had gekregen van BE Group, maar het besliste er geen gevolg aan te geven omdat het onrealistisch was. Later werd duidelijk dat twee Belgische zakenbankiers, Mark Pensaert en Alexandre Kartalis, Ageas hadden benaderd als vertegenwoordigers van BE Group.