Mogelijk oplossing voor geblokkeerde RES-tegoeden

Vorige maand raakte bekend dat RES Prepaid, een onderdeel van de Leuvense groep RES die een alternatief betaalsysteem aanbiedt, failliet werd verklaard. Dat was het gevolg van een demarche van de Nationale Bank van België, de toezichthouder voor de sector, nadat die bij een audit een reeks inbreuken had vastgesteld. Het dossier leidde ook tot een onderzoek door het Leuvense parket, na klachten van de Nationale Bank en de FOD Economie.

Bij RES Prepaid waren meer dan 18.000 particulieren aangesloten. De tegoeden op hun betaalkaarten werden geblokkeerd door de ondergang van de vennootschap. De curatoren zeiden wel na te gaan of een oplossing kan worden uitgewerkt.

Mogelijk is die er nu. Op de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap RES, de groep boven onder meer RES Prepaid, viel maandag te horen dat er een voorstel voor een oplossing is, meldt RES op zijn website. Die oplossing is wel nog onder voorbehoud. Volgens onze informatie dienen de curatoren nog hun goedkeuring te verlenen. De curatoren waren dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.