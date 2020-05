Monizze lanceert nieuw gamma sport- en cultuurcheques

Duw in de rug

De timing van de lancering is opmerkelijk. Door de coronacrisis ligt de evenementensector op apegapen, en het lijkt erop dat daar niet snel verandering in zal komen. 'Klopt. Maar we hadden zes maanden geleden al beslist dat we in mei met dit aanbod zouden uitpakken. Corona zat toen nog niet in onze planning. Vergeet ook niet dat de cheques 15 maanden geldig zijn. Mogelijk kunnen de cheques de cultuursector op termijn zelfs een extra duw in de rug geven als ook zij zijn activiteiten weer kan opstarten.'