Monizze wil kmo-personeel op de fiets

De specialist in elektronische maaltijd- en consumptiecheques Monizze speelt in op de snel groeiende markt voor leasefietsen in ons land. Via een samenwerking met het Brusselse fietsleasebedrijf Ctec mikt het daarbij vooral op de werknemers van kleinere kmo's.

De markt voor leasefietsen is al een tijd stevig in opmars. Pendelaars begonnen de fiets steeds vaker te zien als een valabel alternatief voor de auto of de trein. Dankzij de doorbraak van alternatieve vormen van verloning, zoals cafetariaplannen, is het ook eenvoudiger geworden als werknemer een fiets te leasen.

84% fiets als deel mobiliteitsbudget Volgens de sectorfederatie Renta acht 84 procent van de fleetmanagers de fiets essentieel voor het mobiliteitsbudget van hun bedrijf.

Volgens de laatst beschikbare cijfers van Renta, de koepelfederatie van de Belgische leasesector, rijden zo'n 40.000 leasefietsen rond. Dat aantal zal alleen maar toenemen. Uit de jongste rondvraag van Renta blijkt dat liefst 84 procent van de fleetmanagers de fiets als essentieel beschouwt voor het mobiliteitsbudget van hun onderneming. Daarbij ligt de nadruk op elektrische fietsen.

Leasen minder complex maken

'Alleen blijkt fietsleasing in de praktijk niet altijd gemakkelijk voor kleinere kmo's', zegt Monizze-topman Jean-Louis Van Houwe. 'Grote ondernemingen beschikken over een sterk uitgebouwde hr-afdeling die mobiliteitsoplossingen mee kan uitdenken of die makkelijker mee kan organiseren met sociale secretariaten.'

'Managers van kleine kmo's zeggen vaak dat ze gewoon de tijd niet hebben om nieuwe leaseformules uit te werken of dat het te gecompliceerd is', vult CEO Michel Lagasse van het fietsleasebedrijf Ctec aan.

Monizze en Ctec springen in dat gat en willen voortaan samen kleinere ondernemingen aanspreken met een eenvoudig online fietsleaseaanbod. De 35.000 werkgevers die vandaag al samenwerken met Monizze, dat al tien jaar maaltijd-, eco-, consumptie- en cultuurcheques aanbiedt, kunnen vanaf nu het onlineplatform gebruiken om fietsen aan te bieden aan hun werknemers.

Werknemer is vragende partij

De kosten van de leasing, waarin ook de verzekering en het onderhoud verrekend zijn, worden van het brutoloon van de werknemer afgehouden. Dat betekent dat die zo een voordeel tot 50 procent kan genieten op zijn nieuwe fiets. De ambities zijn niet min. 'Ctec had eind vorig jaar een instroom van 6.500 nieuwe fietsen', zegt Lagasse. 'Binnen de twaalf maanden willen we dat aantal verdubbelen.'

We zullen niet eeuwig in onze thuisgevangenis blijven. Jean-Louis Van Houwe CEO Monizze