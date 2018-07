Moody's beloont Ageas mogelijk met hogere rating

De beurs beloonde de doorbraak niet echt, wellicht omdat de verwachte goedkeuring al in de koers verrekend zat. Moody's heeft nu mogelijk wel een cadeautje voor Ageas in petto, in de vorm van een hogere kredietwaardigheid. Het bureau meldde vrijdag dat het de rating van Ageas gaat herzien, met het oog op een mogelijke opwaardering.

Moody's noemt de beslissing van het hof 'een positieve mijlpaal in het terugdringen van de onzekerheid rond de juridische risico's en de financiële impact als gevolg daarvan'. Die onzekerheid wordt weerspiegeld in het feit dat de rating van Ageas (Baa2) drie trapjes lager is dan die van filiaal AG Insurance (A2). Dat is één trapje meer dan gebruikelijk bij Moody's voor holdings boven verzekeraars.