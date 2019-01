Moody's krikt kredietscore Ageas stevig op

De verzekeraar heeft zo meer bewegingsruimte om goedkoop geld op te halen, bijvoorbeeld voor overnames.

Goed nieuws voor Ageas : na S&P in november verhoogt nu ook ratingbureau Moody's de kredietscore van de verzekeringsholding. Die stijgt met twee trapjes van Baa2 naar A3. Daarmee zit het papier van de holding nu steviger in de categorie 'kwaliteitsobligaties', want Baa2 ligt slechts twee trapjes boven de rommelcategorie.

Moody's wijst naar twee factoren voor de optimistischer inschatting. De eerste is de vaststelling dat het puin van de Fortis-erfenis nu zo goed als geruimd is. Vorige zomer verklaarde een rechter de schikking met de gedupeerde beleggers in de tien jaar geleden geïmplodeerde Fortis-groep - de voorloper van Ageas - juridisch bindend.

Voor die schikking trekt Ageas 1,3 miljard euro uit. Een stevig bedrag, maar een bedrag dat de holding opzij had gezet. Het groen licht van de rechter betekent dat Ageas het risico op extra claims nu ingedamd heeft.

De tweede factor is de mededeling dat de holding Ageas een licentie verworven heeft om zelf als herverzekeraar voor de operationele dochters - zoals AG Insurance - op te treden.

'Op basis van de cijfers over 2017 verwachten we dat de holding meer dan 900 miljoen euro premies kan schrijven. Die nieuwe cashflows vormen een diversificatie van de financiële middelen van de holding, die tot nog toe van dividenden vanuit de dochterbedrijven afhankelijk was'.

De betere kredietscore betekent dat Ageas nu potentieel de handen vrij heeft om - gebruik makend van de gunstige kredietscore - via de holding schuldpapier uit te te geven. Dat kan potentieel de beschikbare oorlogskas aanvullen. Eind november beschikte de groep - na aftrek van de Fortis-schikking - over een oorlogskas van zo'n 900 miljoen euro.