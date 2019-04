Mysterieuze koper duwt bitcoin fors hoger

Na maanden van relatieve kalmte sprong de cryptomunt bitcoin dinsdag even over de grens van 5.000 dollar, voor de eerste keer sinds november.

Maar dinsdag was er plots een sprong van 20 procent, naar bijna 5.100 dollar, om vervolgens terug te vallen naar een kleine 4.800 dollar rond 15 uur onze tijd, wat nog steeds een aanzienlijke stijging is tegenover maandag. Ook andere populaire cryptomunten, zoals de ether en XRP, gingen in het zog van de bitcoin hoger.

Groot order

Het gaat volgens de specialist om drie bestellingen van telkens ongeveer 7.000 bitcoins die omzeggens op hetzelfde tijdstip geplaatst werden bij drie beurzen, Coinbase en Kraken in de VS en Bitstamp in Luxemburg. In totaal gaat het dus om ruim 20.000 stuks, goed voor ongeveer 100 miljoen dollar. Dat vuurde de computergedreven handel aan.