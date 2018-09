Nationale Bank legt beurshuis Weghsteen aan de ketting

De toezichthouder voor de financiële sector vraagt de beursvennootschap een koper te zoeken.

De Brugse beursvennootschap Weghsteen, een 128 jaar oude vermogensbeheerder die nog steeds in familiehanden is, staat te koop. De eigenaars moeten op zoek naar een nieuwe aandeelhouder op aandringen van de Nationale Bank. In alle stilte is er begin deze zomer ook een speciaal commissaris aangesteld die moet toekijken op belangrijke beslissingen bij het beurshuis. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Tijd.

Zo’n speciaal commissaris is een vrij uitzonderlijke procedure die de Nationale Bank kan gebruiken als haar aanbevelingen niet werden opgevolgd. Eerder werd ook bij Optima Bank een bijzonder commissaris aangesteld, maar daar ging het om een strengere procedure.

Weghsteen, dat ook kantoren in Gent en Brussel heeft, is een van de kleinere onafhankelijke beursvennootschappen van ons land. Het bedrijf heeft ruim 2.500 klanten, zowel vermogende particulieren als institutionele klanten, die er samen ruim 500 miljoen euro hebben uitstaan. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om spaargeld of middelen op de balans van het beurshuis, maar om beleggingen die op naam van de klant staan.

Beursintroducties

Het bedrijf dat vooral sterk staat in zijn West-Vlaamse thuismarkt en de regio Gent, raakte enkele jaren geleden bekend door een aantal beursintroducties. Het toenmalige Weghsteen & Driege bracht vele kleine kmo’s naar de beurs, meestal op de niet-gereglementeerde Vrije Markt. Veel van die bedrijven zadelden beleggers met een fameuze kater op.

Weghsteen maakte in 1996 een grote sprong voorwaarts door de fusie met Driege & Co. Maar in 2012 stapte de Gentse familie Driege uit het bedrijf en veranderde de naam weer in Weghsteen.

CEO Vincent Weghsteen bevestigt dat het bedrijf een partner zoekt. ‘Er komt een serieuze consolidatie in de sector en we zijn in gesprek met verschillende partners om een groter geheel te vormen. We hopen tegen begin volgend jaar gefuseerd te zijn.’

Weghsteen ziet geen graten in de aanstelling van de speciaal commissaris. ‘Dat remt ons niet. We zijn volledig vrij en we zijn in gesprek met verschillende partijen. Maar het is juist dat de controlerende autoriteiten dat van dichtbij volgen.’

Waarom heeft de Nationale Bank dan een speciaal commissaris aangesteld? ‘Die man volgt gewoon het proces van de fusie. Dat is alles’, zegt Weghsteen. De Nationale Bank wou niet reageren op het dossier.

