Nationale Bank neemt controle over bij verzekeraar Integrale

De Nationale Bank neemt de ongewone maatregelen om een nieuw voorlopig bestuur aan te stellen bij de Luikse verzekeraar Integrale. Die zou dinsdag beslissen over de verkoop of de liquidatie van het bedrijf.

Bij Integrale, een specialist in groeps- en levensverzekeringen, zou de raad van bestuur zich vandaag buigen over de jaarrekening en de toekomst van het bedrijf. De dochter van het door schandalen geplaagde Nethys heeft nood aan nieuw kapitaal en is daarom door de Luikse intercommunale in de etalage gezet. Het bestuur zou zich vandaag buigen over een volledige verkoop, een verkoop van onderdelen of een liquidatie.