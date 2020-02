Nationale Bank neemt verzekeraar van Nethys in vizier

Begin januari kwam aan het licht dat Integrale, een Luikse verzekeraar gespecialiseerd in groepsverzekeringen en pensioenplannen, zijn directieleden in 2018 5,7 miljoen euro had beloofd. Het grootste deel daarvan, 4,5 miljoen euro, is bestemd voor CEO Diego Aquilina. De vijf andere leden van het directiecomité krijgen tussen 75.000 en 478.000 euro via stortingen in hun groepsverzekering.