Nationale Bank verhuist cashactiviteiten naar Zellik

De Nationale Bank investeert tientallen miljoenen in de bouw een nieuw cashcenter dat zij in 2024 in gebruik wil nemen.

Het cashcenter is de plaats van waaruit de Nationale Bank de geldcirculatie beheert. De Belgische centrale bank ontvangt daar de nieuwe bankbiljetten, bevoorraaadt waardentransporteurs met bankbiljetten en munten, controleert de kwaliteit en echtheid van bankbiljetten en vernietigt biljetten die beschadigd of vuil zijn.

Na de sluiting van de vestigingen in Kortrijk en Luik, eind 2018, zal alle cashactiviteit plaatsvinden op de hoofdzetel in het centrum van Brussel. De Nationale Bank wil de cashactiviteit automatiseren. Maar dat is niet mogelijk op de huidige locatie en daarom opteert zij voor nieuwbouw.

‘Er zullen in Zellik, een deelgemeente van Asse, zowat 120 mensen werken’, zegt woordvoerder Geert Sciot. ‘Nu zijn nog 200 medewerkers bezig met cashactiviteit.’ De nieuwe locatie bij de ring rond Brussel is ook beter bereikbaar voor de waardentransporteurs.

De Nationale Bank beklemtoont dat cash ook de komende jaren belangrijk blijft. ‘Ondanks de groei van de elektronische betalingen doet de Belg nog 64 procent van alle betalingen met cash.’ Ook de Franse, Nederlandse en Duitse centrale banken investeren in nieuwe cashinfrastructuur.

De bouw van het nieuwe cashcenter start wellicht in het midden van 2020. Het nieuwe gebouw moet eind 2023 klaar zijn, zodat het cashcenter in 2024 kan verhuizen van Brussel naar Zellik.